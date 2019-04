Dal Velociraptor al Triceratopo, dal Mammuth al Bradipo gigante, all'enorme T-Rex. L'agile Deinonico e il gigantesco Diplodoco. Ventiquattro dinosauri mesozoici a grandezza naturale - riprodotti in modo iperrealistico - dislocati lungo uno scenario naturale di circa due chilometri per mostrare come erano e come vivevano. Sculture che lasciano a bocca aperta, in un misto di meraviglia e divertimento, grandi e piccini. Per ciascun esemplare, pannelli informativi che spiegano dove sono stati ritrovati, le dimensioni, le abitudini, la dieta, e talvolta persino le malattie di cui soffrivano. Una sorta di Jurassic Park curato dai paleontologi Simone Maganuco e Stefania Nosotti. Con l'obiettivo di sensibilizzare, soprattutto, le nuove generazioni a un comportamento più responsabile verso la natura, la vita e noi stessi. Non per nulla lo slogan lanciato è Non fare come i dinosauri: #NonEstinguerti. E tutto per evitare la sesta estinzione di massa. Che annienterebbe anche la specie umana.(F.Pic.)

Angolo tra viale Castellammare e via della Veneziana, Fregene (Fiumicino) fino al 10/11, sab., dom. e festivi, ore 10- 18, da 4 a 10 euro, dinosauricarneossa.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA