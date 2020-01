Dal Trullo a Montespaccato Sgominata la gang della coca

Erano pronti ad imbracciare le armi per conquistare tutte le piazze di spaccio. Settimanalmente la vendita di cocaina gli procurava guadagni da capogiro che oscillavano tra i quattro milioni ed i cinquecento mila euro. Per punire gli sgarri e recuperare somme di denaro, sequestravano i debitori e li intimidivano a colpi di pistola. Nella banda dei 16 feroci narcotrafficanti finiti manette c' era anche il poliziotto cinquantaquattrenne Carmelo Nostro. Fiumi di cocaina invadevano le zona di Montespaccato, Monteverde, Primavalle e Trullo fino a Pomezia. Ieri mattina all'alba è scattato il blitz.

Quando i carabinieri del nucleo investigativo coordinati dal procuratore aggiunto della direzione distrettuale antimafia Michele Prestipino e dal sostituto Barbara Zuin, hanno suonato il campanello degli indagati per arrestarli, hanno contestato loro l' associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e al detenzione illegale di armi. In manette sono finiti, Daniele Ferri, considerato il capo promotore della organizzazione, Fation Arapi, Jacopo Ascani, Emiliano Baretta, Claudio Boruni, Luca Carovillano, Riccardo Curti, Carmine De Luca, Elton Gjkolaj, Carlo Guerrieri, Maurizio Guglielman, Gabriele Leoni, Alessandro Pischedda, Massimiliano Raco, Davide Sciavarello, Simone Veneri e Sokol Ruci. Una holding del crimine dove erano stati reclutati anche pericolosi criminali albanesi. Le indagini hanno messo di nuovo in evidenza uno storico collegamento tra la malavita del Trullo e quella di Montespaccato in mano ai Gambacurta ed ai Nicitra.(E. Orl.)

Mercoledì 15 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA