Dal ritorno in Champions al mercato e al caso Icardi. Enrico Bertolino, tifoso nerazzurro doc, ha parlato a 360 gradi di Inter, affrontando tutti i temi di stretta attualità tra Appiano e Milano. A cominciare dal visto per l'Europa che conta, centrato all'ultimo respiro e in perfetto stile Pazza Inter: «Più decisivi i gol di Icardi o la regia di Spalletti? Direi un po' tutto, soprattutto la convinzione. In stagione si è passati dal parlare di scudetto a una fase grande di depressione, tipicamente nerazzurra, il nostro consueto 1929... La squadra però ha reagito, come tutto l'ambiente. E senza le sferzate quotidiane di un presidente alla Moratti, perché con i cinesi è diverso Marcelo Brozovic è l'emblema di questa trasformazione».Tra l'altro, il croato ha detto: basta col dominio Juve, candidandosi per lo scudetto, con altri 3 rinforzi.«Da realista dico che bisognerebbe fare un mercato di forti investimenti, che ora non possiamo permetterci, per il titolo La strada più giusta è quella del risanamento, poi Brozo fa il suo mestiere. Ma, tolti i grandi nomi alla Neymar e Cristiano Ronaldo, che vivono nei paradisi fiscali, meglio andare avanti a piccoli passi, portando a casa ciò che serve».I consigli per gli acquisti di Bertolino?«Nainggolan è uno che mi piace ed è in età, Politano pure e passo. Poi però bisogna valutare quali saranno i sacrifici, si parla di Candreva e addirittura di Perisic La pazzia che farei? Portare via Suso al Milan con la clausola Poi ho sentito di Malcom, del Bordeaux, che è spuntato dal nulla. Ma punterei su gente già rodata in Italia».Come De Vrij e Asamoah, già definiti. Tra i nuovi unica eccezione Martinez«Sì, c'è questa incognita con Lautaro. Ma penso che siano dei buoni profili per qualificarci di nuovo in Champions il prossimo anno e arrivare agli ottavi e, forse, ai quarti in Europa. In particolare l'olandese, davvero ottimo per qualità, prezzo ed età».Capitolo Icardi: posta selfie con zebre dall'Africa e il rinnovo non arriva«Penso di poter escludere Icardi alla Juve. Dopo Anastasi, Boninsegna e Altobelli, abbiamo già dato a sufficienza Lo stallo è un gioco al rialzo della moglie-agente. Lui deve pensare che è giovane, viene dalla Samp, ha giocato nell'Inter, con una qualificazione in Champions ma senza aver vinto nulla. Non è Zidane che lascia il Real dopo 3 Champions. Magari non ha voglia di aspettare altri 3 anni per vincere o, magari, può avere voglia di diventare un leader vero, rimanendo qui per un anno o due».Rinegoziare i prestiti di Rafinha e Cancelo?«Mi sembra un po' l'idea del governo gialloverde, per cui si può rinegoziare tutto Il Barça però farebbe bene a prolungare il prestito di Rafinha, facendolo giocare con continuità in un posto dove sta bene. Ecco, questo è il dato più positivo. Con Spalletti le persone hanno piacere di stare all'Inter».riproduzione riservata ®