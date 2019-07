Dal Re Leone a Stranger Things a Giffoni passerella di teen-star

ROMA - In anteprima le nuove avventure degli acchiappa alieni sulla Terra, Men in black International, con Chris Hemsworth e Tessa Thompson, o la versione live action de Il re leone di Jon Favreau. Spazio alle serie pop e ai loro protagonisti, da Stranger Things, con l'arrivo di Charlie Heaton e Natalia Dyer, a Skam Italia, raccontato, fra gli altri, da Ludovica Martino e Federico Cesari; Ludovica Nasti ed Elisa Del Genio per L'amica geniale e i ragazzi de La compagnia del cigno. Sono fra le strade che prende la 49esima edizione del Giffoni Film Festival, a Giffoni Valle Piana (Salerno), in programma dal 19-27 luglio e dedicato quest'anno al tema dell'aria.

Per incontri con i giurati e masterclass ci saranno divi come Woody Harrelson, Elle Fanning (foto) con Teen Spirit, dove si cala nei panni di un'adolescente che accetta la sfida di un durissimo talent di canto; il versatile Evan Peters, e Amber Heard, che dopo i contrasti con l'ex marito Johnny Depp è tornata al cinema con Aquaman. Non mancano poi le stelle di casa nostra, da Elena Sofia Ricci ad Alessandro Borghi, che riceverà lo Special Talent Award, passando, fra gli altri, per Sara Serraiocco, Gabriella Pession, volto della nuova serie medical di Canale 5 Oltre la soglia, e Marco D'Amore, con l'anteprima del film di cui è co-sceneggiatore e coproduttore, Dolcissime di Francesco Ghiaccio, che affronta alcuni dei temi più sensibili dell'adolescenza, tra body-shaming e cyberbullismo. Si andrà dalla première di Tolkien, ritratto dell'autore del Signore degli anelli all'80° compleanno dell'Uomo Pipistrello, con l'anteprima dell'animato Batman: Hush e la serie Gotham. Spazio anche alla musica (17 i live gratuiti), con artisti come Arisa, Anastasio, Mahmood, Elodie, Daniele Silvestri. Emis Killa, Boomdabash e Shade.

Martedì 16 Luglio 2019, 05:01

