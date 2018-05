Dal Porto di Ostia a Tor Sapienza Il Cinema America in tre piazze

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessia StrinatiContinuano le polemiche tra Piccolo Cinema America e il Comune di Roma. Dopo le proteste, ancora non sedate, dei volontari dell'associazione in merito al bando, voluto dal comune, per l'installazione del maxi schermo a piazza San Cosimato, il Cinema America ha vinto una piccola battaglia. Grazie alla tenacia dei membri dell'associazione sono arrivate le autorizzazioni per inserire tre nuovi maxi schermi.Uno a Trastevere, nel cortile del Liceo Kennedy, uno a Tor Sapienza, nel parco del Casale della Cervelletta e uno a Ostia negli spazi del porto turistico sequestrato alla criminalità. Il presidente dell'associazione, Valerio Carocci, proprio nel corso della presentazione della rassegna Il cinema in piazza ha parlato del braccio di ferro con il Campidoglio. «I ragazzi dell'America non sono contro i bandi. Non abbiamo detto che il bando è sbagliato, abbiamo detto che non avremmo partecipato. Non volevamo politicamente accettare che in questa città l'occupazione del suolo pubblico passi solo per i bandi», ha affermato Carocci sottolineando quanto la loro iniziativa abbia contribuito anche alla riqualificazione di alcune aree della città. Nello specifico, piazza San Cosimato è diventato il luogo simbolo della rassegna dopo che fu installato un maxi schermo gratuito a seguito dello sgombero della sala di via Natale Dal Grande, occupata per contrastarne la trasformazione in un complesso di appartamenti.Carocci ha poi concluso: «La formula E, il Circo Massimo per i concerti, i tavolini dei bar non vanno a bando. L'occupazione di suolo pubblico si concede. Siamo per i bandi dove ci sono concessioni economiche, dove ci sono contributi. Questo sistema dei bandi è distruttivo e non può essere accettato. Siamo pronti a reimmaginare il nostro progetto, ma a questi bandi noi non partecipiamo e andiamo dove non ci vogliono sei mesi per capire se la cosa è fattibile. Chiediamo rispetto per quello che facciamo e diamo, per le norme che seguiamo. Siamo più pignoli degli enti che lavorano con noi perché abbiamo il terrore di essere accusati di aver fatto qualcosa di sbagliato».riproduzione riservata ®