Dal Pino presidente, ma la Lega di A resta spaccata

ROMA - Paolo Dal Pino è il nuovo presidente della Lega Serie A, che sulla sua nomina si è spaccata quasi in due, come spesso accade. Dopo trent'anni fra telecomunicazioni ed editoria, il manager milanese classe 62 guiderà almeno per una dozzina di mesi (nel 2021 finisce il quadriennio olimpico) la litigiosa associazione locomotiva del calcio italiano, reduce da tre anni travagliati e destinata ad affrontare mesi caldi per i diritti tv. Sfiorata l'elezione con 13 e 12 voti lo scorso 16 dicembre, questa volta Dal Pino è stato nominato con 12, appena uno più della maggioranza semplice richiesta dopo le prime due assemblee a vuoto. Per lui avrebbero votato anche Lazio, Roma, Napoli, Genoa, Atalanta e Sampdoria, non il Milan che lo aveva sostenuto nelle precedenti assemblee, quando non era in gioco Gaetano Miccichè. Il manager ha ricevuto la notizia a Roma, appena rientrato dal Brasile. Dovrebbe fare un passaggio domani in Figc per poi presentarsi ufficialmente nel nuovo ruolo. Non è l'ampia maggioranza in cui sperava e che sembrava potersi concretizzare quando l'assemblea è stata sospesa mezz'ora su richiesta di Juventus, Inter e Torino (hanno anche chiesto di rinviare il voto per un confronto con il candidato), mentre pareva sfumato un ritorno di Miccichè. «In assemblea è emersa la volontà di modificare il sistema elettorale, le verifiche sui candidati vanno fatte a monte», ha aggiunto Abete e il metodo con cui è stato nominato Dal Pino è stato osteggiato da Juve, Inter e Torino, che col Sassuolo hanno votato Miccichè. «L'elezione è avvenuta in modo abbastanza improvvisato - commenta l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta -. Noi grandi contestavamo il metodo, non certo la persona: Dal Pino è un manager importante ma ci pareva giusto poter ascoltare il suo programma».

Giovedì 9 Gennaio 2020, 05:01

