Dal Piemonte al Lazio è allarme da lunedì boom di zone rosse

Alessandra Severini

Il vecchio Dpcm non basta più e oggi il Consiglio dei ministri si appresta a varare una nuova stretta per arginare il dilagare della pandemia. Sul tavolo l'anticipo del coprifuoco (alle 20 o addirittura alle 18) e il lockdown nei week end, oltre a divieti più stringenti per la settimana di Pasqua.

Ma a prescindere dalle nuove disposizioni che il Cdm adotterà nella riunione di questa mattina, da lunedì saranno molte le regioni a conoscere un cambio di colore e dunque una stretta delle misure anticontagio. In pratica mezza Italia sarà in zona rossa visto che le ordinanze del ministro della Sanità, fondate sui dati del monitoraggio settimanale dei contagi, decideranno il cambio di colore di molte regioni dove l'indice Rt corre. Lazio, Friuli Venezia Giulia, Veneto potrebbero entrare in zona rossa insieme a Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna. Campania, Molise, Basilicata sono già zona rossa. In Toscana l'Rt è a 1,22 ma gli ospedali sono quasi saturi.

L'Abruzzo è in arancione ma sono 33 i comuni in fascia rossa, nelle provincie di Pescara, Chieti, Teramo e L'Aquila. Così in Sicilia, che è in zona gialla, ma con molte restrizioni a livello locale. Puglia, Umbria e Liguria potrebbero andare in arancione. Rimarrebbero in giallo Valle D'Aosta e Calabria. Fascia bianca invece per la Sardegna.

Entro questa settimana gli esperti attendono il picco della curva dei positivi ma continueranno a salire i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Per questo il governo è sempre più intenzionato ad adottare fin da subito misure restrittive anche perché laddove sono state applicate nelle zone rosse la curva dei contagi è stata piegata. Ad oggi ogni ipotesi di un ammorbidimento delle misure di contenimento è aleatoria, gli ospedali sono assediati e molti reparti sono ormai al collasso, esattamente come un anno fa. La Pasqua si preannuncia blindata con lo stop alla circolazione dal giovedì santo e fino al martedì successivo, ristoranti e bar saranno chiusi.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Marzo 2021, 05:01

