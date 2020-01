Dal mixer al preascolto dei dischi La classe diventa una consolle

Emiliana Costa

Creare artisti a tutto tondo, che conoscano la musica e la sappiano produrre, in grado di intercettare i gusti del pubblico. È questo l'obiettivo della DJ School di Roma, il corso professionale che punta a formare i disc jockey di domani. E i numeri evidenziamo un fenomeno in netta crescita: solo quest'anno 50 iscritti e lezioni da 6 allievi alla volta.

Insomma, se un tempo chi non amava storia e filosofia ripiegava su istituti tecnici, oggi, con il web che pulsa il trend sta virando verso studi che indirizzano a lavori trendy.

La scuola, che ha sede nei prestigiosi Lead Studios dove hanno registrato tra gli altri Beyoncé e Britney Spears - porta la firma di due personaggi autorevoli del panorama musicale, il discografico che lanciò Jovanotti, Claudio Donato e il produttore e direttore d'orchestra Mario Zannini Quirini.

«Il corso di dj - spiega il docente Villanis (gli insegnanti mantengono anche nella scuola i propri nomi d'arte) - può durare dai tre ai nove mesi. È strutturato in classi, ma c'è anche la possibilità di seguire lezioni individuali o di approfondimento. Le lezioni sono tenute da docenti che operano a livello nazionale e internazionale».

Tra i corsi della scuola, tecniche di arrangiamento e produzione, missaggio e mastering. Oltre a numerose masterclass con importanti professionisti del settore. «Il corso di producer continua il docente Ale Playswith - parte da informazioni basiche, per arrivare a una fase piuttosto avanzata di stesura multitraccia di un brano, fino al mastering».

Fondata nel 2002, la DJ School è stata la prima scuola italiana dedicata alla formazione di disc jockey professionisti. È qui che sono nati tanti dj che oggi lavorano per importanti club e radio nazionali. L'ideatore della scuola, Claudio Donato, è fondatore anche della Goody Music Production, storica etichetta dance nella quale sono passati artisti del calibro di Jovanotti, Piotta, Claudio Coccoluto, Carl Craig, il dj cileno Ricardo Villalobos e il musicista e dj americano John Jellibean Benitez (che ha collaborato, tra gli altri, con Madonna, Whitney Houston e Michael Jackson).

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

