Dal Messico a San Diego con la droga Scoperto il tunnel record dei Narcos

Altro che fiction, la realtà suera di gran lunga la fantasia cinematografica. Perché il tunnel dei Narcosa esiste davvero: è stato scavato con cura, è lungo oltre 1,3 chilometri ed è dotato di ventilazione, elettricità, di rotaie e di un sistema di carrelli e di montacarichi, per trasportare droga e altre merci di contrabbando fra il Messico e gli Stati Uniti. La galleria dei Narcos è stato scoperto dagli agenti federali Usa e partendo da Tijuana, nella Baja California messicana, a circa 100 metri a sud del confine, ed entrava all'interno della città californiana di San Diego.

È il più lungo canale sottorraneo mai scoperto, per lo meno nella parte orientale del confine. «La sofisticatezza della struttura dimostra la determinazione e le risorse pecuniarie dei cartelli della droga», ha spiegato - citato da Cnn e da altri media internazionali - l'agente speciale John W. Callery della Drug Enforcement Administration (Dea). Il tunnel era scavato a circa 25 metri sottoterra, alto circa 170 centimetri e largo 70. Chissà anche quanti messicani sono passati di qui, in barba a tuttii muri di Trump.

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

