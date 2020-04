Dal lotto alle scommesse C'è il via libera post virus

Ida Di Grazia

Dopo quasi un mese di stop tornano Lotto, Superenalotto e Scommesse sportive. Sono tre le date indicate nel decreto firmato ieri da Marcello Minenna, direttore generale dell'Agenzia Dogane e Monopoli: 27 aprile, 4 maggio e 11 maggio. La fase 2 dei giochi data dall'emergenza coronavirus riparte il prossimo lunedì quando nelle tabaccherie si potrà tornare a giocare di nuovo al 10 & Lotto, Millionday Winforlife e Vincicasa, bloccati dal 30 marzo.

Rimane invece operativo «l'obbligo di spegnimento dei monitor e dei televisori» su cui normalmente vengono trasmessi i risultati delle estrazioni, fattore che potrebbe creare assembramenti all'interno dei locali. Il secondo passo, spiega Agipronews, è previsto il 4 maggio, con il ritorno di Lotto, SuperEnalotto e SuperStar che invece erano fermi dal 21 marzo. Oltre ai classici del martedì, del giovedì e del sabato, i giocatori ritroveranno il SiVinceTutto SuperEnalotto (ogni mercoledì) e l'EuroJackpot, il concorso europeo del venerdì sera, che mancava dal 20 marzo.

Sempre il 4 maggio, inoltre, saranno nuovamente disponibili le scommesse «che implicano la certificazione» del personale ADM, ovvero quelle inserite nel palinsesto ordinario dei Monopoli. Per trovare anche l'offerta complementare gestita e certificata direttamente dai concessionari - su eventi di nicchia o comunque più particolari - bisognerà attendere l'11 maggio, quando torneranno pure le scommesse virtuali e sarà possibile riaccendere le slot machine, spente in tabaccheria dal 21 marzo. Rimarranno invece chiusi fino a nuovo ordine gli altri punti vendita dedicati al gioco, i primi a essere fermati con il dpcm dell'8 marzo: per sale scommesse, sale bingo, sale vlt, ma anche per i corner ospitati all'interno dei bar sarà necessario aspettare le nuove disposizioni governative.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA