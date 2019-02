Dal Fungo a piazza dei Navigatori addio a tanti simboli

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una passeggiata al laghetto dell'Eur, alzavi gli occhi al cielo e spuntava il grande orologio del fungo, che vigilava dall'alto su tutta la zona, offrendo ora e temperatura. Quello era solo uno dei tanti simboli che hanno caratterizzato lo skyline della città per tanti anni; non grattacieli altissimi o strutture avvenieristiche, ma insegne, cartelloni, pubblicità illuminate in modo inconfondibili e che quasi rappresentavano un segno: «Vai sempre dritto fino all'insegna della Opel, non ti puoi sbagliare», era una delle indicazioni stradali a prova di errore che aiutavano gli automobilisti fra l'Eur e via Cristoforo Colombo. Di più: era la prova, in un periodo in cui non esistevano né navigatori satellitari né smartphone parlanti, che si era sulla strada giusta verso il centro di Roma.E a Corso Francia, nel traffico del Fleming, non potevi non alzare lo sguardo verso la réclame enorme della Ina-Assitalia che, sul lato destro della carreggiata - andando verso il viadotto - ha per tantissimi anni accompagnato gli automobilisti con orario e temperatura, più o meno precisi.Erano tanti i cartelloni che adornavano le strade della città e che ora, come quello della Martini, rendono la città più buia.(L. Cal.)