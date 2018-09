Dal Foro Italico a Firenze l'Italia cerca il bis col Belgio

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Archiviato lo splendido spettacolo della gara inaugurale al Foro Italico, il Mondiale 2018 da oggi è entrato nel vivo a Firenze (Pool A) e Bari (Pool C), mentre per i gironi in Bulgaria a Ruse (Pool B) e Varna (Pool D). Gli azzurri di Blengini saranno impegnati al Nelson Mandela Forum, dove giocheranno oggi contro il Belgio (ore 21.15 diretta su RaiDue). Un match delicato e importante, soprattutto considerata la formula del torneo che nella seconda fase vedrà le squadre qualificate portarsi dietro tutti i risultati (vittorie e punti). La formazione tricolore potrà contare sulla spinta del pubblico fiorentino: da diversi giorni la partita ha fatto registrare il tutto esaurito. In casa azzurra c'è voglia di prendersi la rivincita contro la nazionale belga, ora allenata dall'ex ct italiano Andrea Anastasi. Lo scorso anno, infatti, fu proprio il Belgio a fermare nei quarti di finale dell'Europeo la corsa di Giannelli e compagni.(G.Bul.)