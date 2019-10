Dal Feyenord al Siviglia, tanti i problemi

Nulla a che vedere con quanto avvenne nel febbraio del 2015 quando i tifosi del Feyenoord provocarono una vera e propria guerriglia in centro prima della sfida con la Roma, anch'essa valida per l'Europa League. La Capitale fu messa a ferro e fuoco, sfregiata e finita in balia dei teppisti olandesi. Durissimi gli scontri a Campo de Fiori e a piazza di Spagna. La fontana della Barcaccia, il capolavoro di Pietro Bernini da poco restaurato ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti, venne devastata scatenando l'ira dei cittadini e dell'allora sindaco Ignazio Marino. Le stesse autorità olandesi definirono i loro tifosi dei barbari. Lo scorso dicembre invece furono i tifosi dell'Eintracht Francoforte a scatenare il panico in pieno centro la notte precedenti al match contro la Lazio. Vestiti di nero, incappucciati, si resero protagonisti di una marcia violenta in via Cavour. Presero a calci e scaraventarono in terra i motorini parcheggiati a bordo strada, diedero fuoco a secchioni della spazzatura costringendo gli abitanti a chiudersi in casa.(S. Pie.)

Venerdì 25 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA