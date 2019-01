Dal disastro non si salva nessuno

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

OLSEN3Otto tiri e sette gol, il quarto sotto le gambe. Inutile.FLORENZI 3Saltato come un birillo da Mirallas nell'azione del 3-1. A pezzi.MANOLAS 3Chissà se oggi risponderebbe con la stessa permalosità al tifoso che gli urlava «sveglia!». Massacrato.FAZIO 3Lento, impacciato. Non fa nulla per tenere a galla il gommone giallorosso. Comandante? Sì, alla Schettino...KOLAROV 3,5Mezzo voto in più per il gol. Controllare se ha raggiunto Quota 100. Da pensione.CRISTANTE 3,5L'appoggio sporco per Pastore che dà il là all'1-0 e quello sbilenco che libera Benassi per il 4-1. Ma anche la sfortuna del palo che poteva valere l'1-1. Maldestro.NZONZI 3,5Ci si accorge che c'è solo quando resta negli spogliatoi. Assente (1' st Lo. Pellegrini 5,5: ahilui mette il suo nome in questa disfatta, che onestamente lo riguarda poco. Disgraziato).ZANIOLO 5,5Vale i discorso fatto per Pellegrini. Il suo peccato è stato essere a bordo di una barchetta bucata. Sprecato.PASTORE 2Acquistarlo è stato un errore. Fargli 5 anni di contratto un delitto. Provarlo da mezzala una bestemmia. Insistere a farlo giocare masochismo puro. Un ex (1' st Dzeko 2: tutto il mondo giallorosso era nervoso per come si era messa la partita, ma lo scatto di nervi con Manganiello che gli costa il rosso introduce l'umiliazione. Folle).EL SHAARAWY 4,5Nella Spoon River giallorossa merita un pizzico di clemenza per il sacrificio a voler riequilibrare una formazione surreale (32' st De Rossi ng).SCHICK 3Se Piatek è Robocop (cit. Gattuso) lui è Bambi. Tenero e fragile.DI FRANCESCO 2La formazione iniziale è sballata, un 4-2-4 privo del più elementare equilibrio. Scelta in una gara a eliminazione diretta. In trasferta. Empio.romolo.buffoni@leggo.it