Dal decoro ai tuffi nelle fontane Da oggi scattano i super-verbali

Dalle multe a chi imbratta o deturpa monumenti e beni storici a quelle per chi fa il bagno nelle fontane fino al Daspo urbano. È entrato in vigore il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, e da oggi scattano le sanzioni, che prevede divieti e sanzioni per la tutela e il decoro della città, a garanzia della sicurezza dei cittadini. Con l'approvazione da parte della Giunta capitolina della delibera che stabilisce le nuove sanzioni pecuniarie minime, il provvedimento diventa immediatamente applicabile. Le nuove tabelle stabiliscono gli importi delle sanzioni amministrative in forma ridotta, quelle da pagare in tempi rapidi.

Tra le multe previste ci sono quelle per chi si bagna nelle fontane storiche oppure fa un uso scorretto di fontane, fontanelle e nasoni': la pena pecuniaria, se pagata subito, andrà dai 160 ai 450 euro. Per chi viola le prescrizioni su decoro di parchi, giardini e aree verdi, le sanzioni - sempre se saldate in tempi rapidi - variano dai 100 ai 400 euro. Chi imbratta, deturpa o danneggia beni storici, artistici, monumentali, luoghi di culto, incorrerà invece nella sanzione amministrativa minima di 400 euro. Previste anche norme anti-alcol: per la prima volta il Regolamento incorpora i limiti orari alla somministrazione, vendita e consumo all'aperto di alcol in precedenza affidati a ordinanze temporanee. In questo caso le sanzioni variano da 160 a 400 euro. Subito applicabili anche le sanzioni ridotte per chi mette in pratica comportamenti vietati nei luoghi pubblici, vendita di merci, bevande o servizi senza autorizzazione, bivacchi' o apposizione di adesivi e manifesti su beni pubblici e privati: dai 250 ai 400 euro. (F. Sci.)

Martedì 9 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA