Dal Centro alle periferie la musica diventa Capitale

«Tutta Roma suona», musica che invade la città, dal centro alla periferia. È questo l'obiettivo della Festa della Musica che si terrà venerdì 21 giugno, nel giorno del solstizio d'estate. Artisti, studenti, gruppi musicali, cori, solisti, professionisti ma soprattutto amatori festeggeranno l'arrivo dell'estate suonando e cantando nella Capitale, secondo le indicazioni dell'evento.

IL SOLCO DELLA TRADIZIONE EUROPEA

In questo modo Roma mantiene e consolida la tradizione della festa lanciata in Francia nel 1982, dall'allora Ministro della Cultura Jack Lang per permettere alla musica di circolare in tutti i luoghi delle città.

IL VIA LIBERA DELLA GIUNTA

A dare il via all'iter per l'evento anche nel 2019 è stata una memoria di giunta approvata dall'esecutivo Raggi, che ha dato mandato agli uffici di avviare la macchina organizzativa: «Roma Capitale è da sempre impegnata in un'azione di diffusione della cultura. L'amministrazione capitolina intende promuovere un programma musicale con il coinvolgimento attivo di strutture pubbliche e private che insistono sul territorio».

GLI ORARI E I LUOGHI

La festa durerà dalle 16 a mezzanotte. Sono state coinvolti nella creazione di eventi gratuiti: istituzioni culturali, università, accademie, ambasciate, case discografiche, scuole di musica, centri anziani, parrocchie, librerie, gallerie d'arte. I musicisti, anche amatori, si potranno esibire «preferibilmente» all'aperto in strade e piazze.

LE RESTRIZIONI E LA SICUREZZA

Gli spettacoli non dovranno interferire con il normale corso della mobilità cittadina. Per ragioni di sicurezza, in presenza di carreggiate destinate al traffico veicolare si richiede agli artisti di posizionarsi sul marciapiedi vicino alle mura. Per garantire la circolazione pedonale l'esibizione sarà possibile solo su marciapiedi che lascino un passaggio libero di almeno due metri. Non si potrà ovviamente ostacolare l'accesso ad abitazioni o a posti di lavoro.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI

Tutte le informazioni, anche per partecipare, si trovano sul sito www.festadellamusicaroma.it. Qui già compaiono alcune delle esibizioni che si terranno durante la serata di solstizio d'estate divise per genere: dalla classica al rock passando per l'elettronica e il jazz. In programma, ad esempio, un dj set a Ponte Milvio, musiche per archi alla biblioteca Villa Leopardi, un tributo ai Beatles in piazza Annibaliano, musica brasiliana in via delle Fornaci, un concerto soul al Pigneto. E tanto altro ancora.

Martedì 11 Giugno 2019, 05:01

