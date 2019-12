Dal campo alla tavola Il Campus a tutta birra

Si chiama agricoltura di precisione e grazie a moderne strumentazioni aumenta la qualità e la capacità di produzione, migliora la redditività aziendale e l'impatto ambientale. Una delle prime realtà a promuoverla è stata Birra Peroni.

Nel 2018 è nato Campus Peroni, un centro di eccellenza per la formazione in agricoltura e frutto della collaborazione tra l'azienda birraria, Saplo, Crea e i Dipartimenti di scienze agrarie di Teramo, Perugia, Firenze, Tuscia, Padova e Salerno. Il progetto è stato presentato a Roma durante il convegno: «L'eccellenza italiana dalla filiera agricola al consumatore: la trasformazione digitale per scelte consapevoli». Tra gli interventi anche il Ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, che oltre ad apprezzare l'attenzione di Birra Peroni verso la propria filiera, «frutto del lavoro di 1500 agricoltori e motivo di attenzione da parte del governo», ha sottolineato l'importanza di aver «individuato nel consumatore informato un alleato per valorizzare il made in Italy». Federico Sannella, Direttore Relazioni Esterne di Birra Peroni, ha poi ricordato come il compito di Campus sia «quello di anticipare i tempi, guardare al futuro per incidere sulla qualità delle materie prime».

Mercoledì 18 Dicembre 2019, 05:01

