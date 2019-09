DAL CAMPIDOGLIO INVECE SOLO SILENZIO

Dopo l'umiliazione e la rabbia, ce l'ha fatta. Matteo Chittaro, lo studente universitario disabile che la settimana scorsa era rimasto bloccato nella metro e non aveva potuto sostenere un esame importante, è riuscito ad ottenere la sua rivincita. Il rettore dell'università di Roma Tre, Luca Pietromarchi, gli ha permesso di recuperare il test di spagnolo, fondamentale per non rimandare la data della sua laurea. «L'esame era scritto - ha spiegato Matteo - l'ho sostenuto venerdì e sono contento. Ora aspetto con ansia gennaio per la parte orale».

Solo silenzio invece dal Campidoglio. Nessuna dichiarazione, nessun provvedimento all'orizzonte, niente scuse. Nonostante le sollecitazioni della stessa redazione di Leggo. «La vicenda si è risolta grazie alla sensibilità dell'Ateneo, non certo dell'amministrazione - ha commentato l'ex parlamentare Pd Laura Coccia, affetta da tetraparesi spastica. «Forse la sindaca Raggi dovrebbe mettersi per un attimo nei panni di un disabile. Solo così capirebbe la gravità della situazione». (M.Poi)

Lunedì 9 Settembre 2019

