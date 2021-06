Dal bollo auto all'Irpef, ecco le 100 tasse più pesanti

Un popolo di tartassati. Con una serie infinita di balzelli sul groppone. Dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili all'addizionale comunale sull'Irpef, dall'addizionale erariale tassa automobilistica per auto di potenza sup. 185 kw all'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale. E ancora dall'addizionale regionale sull'Irpef e il bollo auto ai canoni su telecomunicazioni e Rai Tv e alla cedolare secca sugli affitti (sia normale che agevolata). Senza dimenticare diritti archivi notarili e diritti catastali, diritti delle Camere di commercio e diritti di magazzinaggio. Sono solo alcune delle principali imposte e tasse che ogni anno pesano sulle tasche degli italiani. Secondo un elenco, non esaustivo, stilato dall'Ungdcec, l'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili sono infatti circa un centinaio le principali imposte a carico dei contribuenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA