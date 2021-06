DAL 7 ABRUZZO, LIGURIA, VENETO E UMBRIA

L'Italia sempre più in bianco. Dopo Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, altre regioni sperano nella zona bianca e nel conseguente allentamento delle restrizioni anti Covid: domani è il giorno dell'ordinanza del ministro Speranza basata sui dati del monitoraggio Iss-Ministero della Salute, sempre più in miglioramento nelle ultime settimane.

Sebbene il crollo dei contagi coinvolga quasi tutte le regioni, per passare in zona bianca occorre mantenere gli stessi numeri per 21 giorni di fila: per questo motivo le uniche regioni abbastanza sicure del cambio di colore già da lunedì 7 giugno sono Abruzzo, Liguria, Veneto e forse Umbria.

In bilico la Lombardia e l'Emilia Romagna, che più realisticamente dovrebbero passare in bianco lunedì 14, così come Toscana, Marche, Lazio, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento: per le altre sette regioni ancora in giallo, l'ambita zona bianca potrebbe invece arrivare al più tardi per lunedì 21 giugno, quando sarà eliminato il coprifuoco a livello nazionale.

Giovedì 3 Giugno 2021

