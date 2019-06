Dal 24 giugno torna l'estate in musica alla Casa del Jazz a Roma. Oltre 30 concerti e spettacoli, fino all'1 agosto, per Summertime 2019. Ad aprire la stagione a Villa Osio sarà il Quinteto Astor Piazzolla, la formazione nata per diffondere l'eredità del musicista argentino. Poi sarà la volta di Gary Clark jr (25 giugno), di omaggi a Leonard Bernstein con la Roma Sinfonietta che eseguirà Trouble in Tahiti (26 giugno), a George Gershwin (4 luglio). Sarà un intreccio di jazz, blues, soul, tango, swing, funky, acid jazz quello che animerà le calde serate d'estate nel parco della villa. Protagonisti, tra i tanti, anche Gegè Telesforo con il suo gruppo (29 giugno), Enrico Pieranunzi special guest della New Talents Jazz Orchestra (6 luglio), Paolo Fresu, Sergio Cammariere, Javier Girotto & Aires Tango. Il 31 luglio duo fuori dal comune con Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Mazzariello al pianoforte. Programma completo su www.casajazz.it.

Mercoledì 5 Giugno 2019, 05:01

