Dal 1911 è stata la fabbrica delle monete del Regno d'Italia e della Repubblica Italiana, dalla lira all'euro. Adesso si prepara a diventare un polo culturale multifunzionale nel quartiere Esquilino. La prima Zecca d'Italia a Roma, voluta da Vittorio Emanuele III, il re numismatico, sarà riqualificata per ospitare uno spazio artistico e museale e custodire al meglio le monete artistiche che hanno fatto la storia del nostro Paese. Il progetto di recupero dell'edificio del 900 è stato presentato dall'ad del Poligrafico e Zecca dello Stato Paolo Aielli e dalla sindaca Virginia Raggi. Obiettivo è trasformare l'edificio in uno spazio a vocazione museale, un centro convegni, uno spazio di artigianato di alta qualità e di servizi culturali, una biblioteca con archivio storico, nuovi laboratori per gli studenti della Scuola d'Arte della Medaglia.

Mercoledì 19 Giugno 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA