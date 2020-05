Dal 18 riaprono bar, ristoranti e parrucchieri

Mario Landi

Via libera dal 18 all'apertura di bar, ristoranti e parrucchieri. È quanto concordato nel vertice di ieri tra governo e regioni. Tra giovedì e venerdì, sulla base dei dati del monitoraggio, arriveranno le linee guida per consentire alle Regioni di riaprire da quella data commercio al dettaglio, bar e ristoranti, estetisti e parrucchieri. Le linee guida e i protocolli di sicurezza saranno indicati per ogni attività perché possano riaprire nella massima sicurezza. L'accordo è stato annunciato su twitter dal governatore della Liguria Giovanni Toti: «Il Premier Conte ha accolto la richiesta di autonomia delle Regioni nella gestione della Fase 2, avanzata nei giorni scorsi con una lettera dei governatori indirizzata al Premier». In mattinata il ministro Boccia era tornato a battere sul concetto di differenziazione territoriale, ovvero la possibilità di modulare le riaperture in maniera diversa fra le regioni più o meno colpite dal contagio.

In pratica, se l'intesa andrà in porto saranno possibili aperture «su misura» su base territoriale laddove l'andamento dei contagi lo consenta e laddove vengano rispettati precisi protocolli. Questi ultimi saranno messi nero su bianco entro venerdì: si tratterà di linee guida a cui collaboreranno anche Inail e Consiglio Sanitario. In ogni momento, tuttavia, il governo avrà la facoltà di bloccare le decisioni prese dalle Regioni.

Tra i più entusiasti dell'accordo c'è il governatore veneto Luca Zaia, che da tempo preme per un'accelerazione del lockdown: «È una sorta di anticipazione dell'autonomia. Se tutto sarà confermato considero proficuo per i veneti l'esito dell'incontro».

