Dai telefonini ai computer portatili, fino alle auto elettriche. Se le batterie al litio oggi fanno parte della nostra quotidianità lo dobbiamo a John Goodenough, Stanley Whittingham e Akira Yoshino, i tre vincitori del premio Nobel per la Chimica 2019. La loro invenzione ha rivoluzionato la vita di tutti e ha aperto la strada a un mondo «sempre più ricaricabile». Per questo l'Accademia ha scelto di assegnare a loro il riconoscimento. Goodenough, tedesco di 97 anni, è il più anziano di sempre ad aver vinto il premio Nobel. Whittingham, anglo-americano nato nel 1941, è un chimico di successo, inserito da GreentechMedia tra i 40 innovatori per i contributi al progresso della tecnologia verde. Akira Yoshino, invece, ha 71 anni ed è nato a Suita, in Giappone. Ha creato un prototipo di batteria ricaricabile che è stato il precursore diretto della moderna batteria agli ioni di litio.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 05:01

