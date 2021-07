Dai rifiuti ai bus: precipitano i giudizi dei romani sulla città

Flavia Scicchitano

I romani bocciano bus, tram e pulizia della città. È quanto emerge dal Report dell'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi di Roma capitale sulla percezione dei cittadini in merito ai servizi pubblici locali. «La caduta di tutti i servizi forniti dal Comune nella percezione dei cittadini è continua dal 2017 e nell'ultimo quinquennio dimostra che nulla o poco è cambiato», ha spiegato Carlo Sgandurra, presidente dell'Authority. Il rapporto, aggiornato a ottobre 2020, segnala una generale diminuzione del gradimento dei romani sui servizi (tranne quelli relativi alla qualità della vita, tornata sufficiente nel 2020 dopo anni) con insufficienza per strisce blu pur, bus e tram e pulizia delle strade.

Il Tpl continua a essere inferiore al programmato: dal 2016 la regolarità del servizio di superficie oscilla tra il 50% e il 52% con una punta del 61% nel I semestre 2020 caratterizzato, a causa della pandemia, da minor traffico e programmazione ridotta; allo stesso tempo aumentava la regolarità della metro: linea A dal 91% al 99%, linea B dall'81% al 98%, linea C dall'88% al 99%. In sintesi, a Roma il trasporto pubblico non soddisfa le esigenze di mobilità, inducendo a preferire il mezzo privato che alimenta il traffico; esiste poi un problema di governance nell'erogazione e nel controllo del servizio: troppi soggetti coinvolti con compiti e responsabilità non ben definite. La gestione delle ferrovie regionali concesse, come la Roma-Lido, dovrebbe invece rientrare nelle competenze uniche dell'amministrazione capitolina.

Il rapporto segnala, inoltre, una riduzione della capacità di trattamento di Ama dal 38% del 2015 al 16% del 2019. Rispetto all'igiene urbana nessun servizio raggiunge la sufficienza ma le valutazioni sono in aumento rispetto al 2017. «La struttura amministrativa ed esecutiva - ha osservato Sgandurra - si rivela inadeguata ad erogare quei servizi che i cittadini si aspettano».

Giovedì 8 Luglio 2021

