Dai giochi alla cronaca

Alessio Caprodossi

Quello di Monza è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi violenti la cui origine viene collegata ai videogiochi. Il passaggio dal virtuale al reale avviene nella stragrande maggioranza dei casi in menti instabili, in cui la voglia di emulare quanto fatto davanti al monitor prende il sopravvento sulla ragione.

Lo scorso 15 marzo Brenton Tarrant ha compiuto una strage assaltando una moschea a Chisthcurch, in Nuova Zelanda, filmando e trasmettendo in diretta su Facebook l'attacco. Con le riprese in prima persona replicava un classico gioco sparatutto. Alla polizia ha detto che il suo etnonazionalismo era ispirato da Spyro the Dragon 3. Celebre è stato il caso di Anders Behirng Breivik, il norvegese che il 22 luglio 2011 sterminò 69 persone sull'isola di Utøya. Nel suo diario sono stati rintracciati messaggi in cui spiegava come Call of Duty: Modern Warfare 2 gli avesse permesso di addestrarsi simulando gli attacchi. In India e Nepal è stato vietato Playerunknow's Battlegrounds per gli effetti che il gioco provoca sui bambini. «Li rende più aggressivi», ha evidenziato un gruppo di psichiatri interpellati sulla questione.

