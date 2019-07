Dai finti incidenti al tecnico del gas Ecco il vademecum anti-raggiro

Emilio Orlando

Roma capitale delle truffe agli anziani ed alle categorie deboli, ma anche capofila di un progetto per la prevenzione dei raggiri.

ALLARME ROMA Su un campione di tremila e cinquecento ultrasettantenni che hanno partecipato ai corsi Antitruffa promossi dalle Acli, e dalla questura è emerso che più di tremila anziani sono caduti almeno una volta nelle mani di truffatori senza scrupoli. Nessun quartiere romano e nessuna zona dell' hinterland né sono immuni. Un dato preoccupante che coinvolge più dell' ottanta percento degli anziani che vivono a Roma e provincia rendendoli potenziali bersagli.

LE TRUFFE Dalla truffa dello specchietto a quella sentimentale passando per il raggiro delle chiavi per terra, i tranelli del momento più in voga tra i truffatori che scelgono la Città Eterna come luogo di lavoro. Sono migliaia le denunce raccolte dai commissariati di polizia negli ultimi mesi, dove l' aspetto più delicato del lavoro degli investigatori è quello di de-vittimizzare le persone coinvolte. Spesso infatti, gli anziani che vengono avvicinati dai criminali con lo scopo di carpire al loro buona fede per poi derubarli vengono depredati di oggetti che hanno valore più affettivo che economico.

I CORSI Attraverso i corsi Antitruffa tenuti da funzionari di polizia emerge l' aspetto più inquietante di reati che diventano piaghe sociali, quello del danno psicologico prodotto dalla truffa. Un senso di frustrazione che il più delle volte si trasforma in depressione.

GLI INTERVENTI «È fondamentale instaurare sin da subito un rapporto di fiducia con chi è rimasto vittima di un raggiro, sin dal primo intervento della volante - hanno sottolineato Massimo Improta, dirigente dell' ufficio prevenzione e soccorso pubblico e Francesca Picierno neo portavoce della questura».

LA PREVENZIONE Il progetto di prevenzione, basato sul sistema americano dello street meeting, che non è altro il concetto di polizia di prossimità basato sul contatto con la cittadinanza, mira ridurre drasticamente il fenomeno non soltanto reprimendo ed assicurando alla giustizia i responsabili, ma anche prevenendolo, attraverso le campagne comunicative.

Giovedì 25 Luglio 2019, 05:01

