Dai cassonetti ai depositi, Ama sotto attacco

Due roghi di impianti Ama in appena quattro giorni e 500 cassonetti dati alle fiamme in nemmeno 12 mesi. Il servizio di smaltimento dei rifiuti della Capitale è in tilt più che mai per gli effetti di quello che sembra essere un vero e proprio attacco, ma quel che ora preoccupa i cittadini della Capitale è come verrà gestita questa nuova fase di forte emergenza che si è venuta a creare a seguito dell'incendio all'impianto di trattamento biologico meccanico (tmb) di Rocca Cencia. Su questo stanno lavorando in Procura: scoprire se dietro a tanti incidenti possa nascondersi la mano occulta per pilotare determinati interessi. Rocca Cencia a pieno carico riusciva a trattare fino a 750 tonnellate di immondizia al giorno sulle oltre 3 mila prodotte quotidianamente dai romani. Ma i danni subiti dal tmb, con un'intera linea sulle due presenti nella struttura resa inservibile dalle fiamme, la capacità di Rocca Cencia è crollata ma non si è arrestata. Dati alla mano, forniti dalla municipalizzata romana, nella giornata di lunedì, pur con tutte le difficoltà del caso, l'impianto di Rocca Cencia era riuscita a trattare 367 mila tonnellate. Le restanti 400 tonnellate di immondizia indifferenziata, grazie al potenziamento della trasferenza messo in atto da Ama, sono state spostate in altri impianti.(E. Chi.)

