Venerdì 1 Giugno 2018

Dai banchi di scuola ai campi estivi. L'8 giugno le scuole finiscono e le offerte alternative sono tante. Roma Makers - il network che connette le singole realtà legate al mondo degli inventori romani propone campus estivi all'insegna della tecnologia e del divertimento, per spaziare dalla robotica all'elettronica, tecnologia, arte e creatività, con attività di laboratorio, giochi ed esperimenti da condurre all'aria aperta per aspiranti inventori dai 7 ai 14 anni. Ogni settimana i ragazzi, insieme ai tutor, potranno realizzare e sviluppare un progetto utilizzando le tecnologie più innovative ed efficaci in ambito didattico ed educativo. A loro disposizione postazioni per la modellazione 3D, stampanti 3D , macchine da stampa e taglio, laser compreso. E il banco del laboratorio elettronico e le schede Arduino e Raspberry Pi. Per permettere loro di entrare in contatto con l'intelligenza artificiale e con l'industria 4.0. Dall'11/6 fino al 29/6 nelle sedi di via Ignazio Persico 32 e di largo Castelseprio 11, dalle 8,15 alle 13 oppure dalle 8,15 alle 16,30, da 150 euro a settimana. Info e prenot.minimakers.it.