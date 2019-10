Dagli Stati Uniti Lionel Richie (foto), dal Galles Bonnie Tyler, dalla Scozia Susan Boyle, dall'Italia Elisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Davide Merlini, il chitarrista Giorgio Albiani e il tenore Fabio Armiliato. L'Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dai maestri Renato Serio e Adriano Pennino. Poi un Coro Gospel dagli Usa, la Banda del Corpo della Gendarmeria Vaticana, il Piccolo Coro Le Dolci Note, i vocalist sarà quello dell'Art Voice Academy. È di grande prestigio l'elenco degli artisti che hanno aderito alla 27.a edizione del Concerto di Natale in Vaticano. L'evento - presentato ieri- si svolgerà sabato 14 dicembre nell'Aula Paolo VI. Promosso dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, questa edizione del Concerto (che verrà trasmetto in prima serata il 24 dicembre su Canale 5) rilancia l'impegno di Papa Francesco per la regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso. Le donazionisono possibili tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo dal 2 novembre al 31 dicembre.

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

