Da Zingaretti a Leo, sfilata alle urne

Molti i politici che ieri si sono recati alle urne per designare il successore di Paolo Gentiloni alla Camera. Tra i nomi più in vista lo stesso Maurizio Leo, candidato per il centrodestra, ma anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il governatore del Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Conte ha votato ieri mattina poco dopo le 12 al seggio allestito al liceo Virgilo, in via Giulia. Mentre Nicola Zingaretti si è recato nel pomeriggio nel seggio della scuola Giuseppe Gioacchino Belli nel quartiere Delle Vittorie. Una foto risalente alle 8.30 del mattino è stata poi pubblicata dall'ex premier Enrico Letta: «Appena fatto il mio dovere elettorale. Il mio voto per Gualtieri. Ero solo quando ho votato...», ha scritto su Twitter. Polemiche anche dal senatore di Forza Italia, Francesco Giro: «Mi sono recato al mio seggio elettorale (sezione 1708 di via Giulia-liceo Virgilio) alle 20.30 ma non mi hanno fatto votare. Mi hanno cancellato la residenza con una determinazione dirigenziale. Risulto un uomo irreperibile. Eppure ricevo la mia posta regolarmente e pago ahimè talvolta le mie multe». (F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Marzo 2020, 05:01

