Da Viareggio a Pioltello la morte corre sui binari

L'ultimo tragico incidente era avvenuto due anni fa, anche in quel caso in Lombardia: il 25 gennaio 2018 a Pioltello un convoglio Trenord deragliò, tre vittime e più di 50 feriti tra i pendolari. Tutto per colpa di un giunto usurato sui binari.

Molto più grave il bilancio della collisione frontale - causata da un errore umano - tra due convogli pendoalri della Ferrotramviaria in mezzo agli oliveti di Andria, in Puglia, il 12 luglio 2016: morirono 23 persone. Altre nove vittime c'erano state nel 2010 in un incidente ferroviario nel Meranese, in Alto Adige. Ma l'incidente più grave del nuovo secolo rimane quello di Viareggio: la notte del 29 giugno 2009 un convoglio cisterna pieno di Gpl deragliò nei pressi della stazione ed esplose tra le case: le vittime erano state 32.

