DA VERDONE A TOTTI, I SALUTI COMMOSSI

ROMA «Carlo Vanzina era un mio caro amico, una persona squisita. Ha lottato per mesi come un leone. Buon viaggio Carletto mio adorato». Carlo Verdone (foto) ha affidato così, a Facebook, il suo ultimo saluto all'amico Carlo Vanzina, i cui funerali saranno celebrati domani alle 11 alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma. È un coro di parole commosse quello che ha invaso i social per ricordare il regista. «Eravamo amici veri. Abbiamo creato un genere, il film di Natale, per regalare un sorriso a tutti gli italiani», ha ricordato Massimo Boldi, mentre Christian De Sica ha dichiarato: «Ho fatto 30 film con lui e il fratello e gli devo molto. Solo un mese fa mi aveva proposto una sceneggiatura per un film da fare in Francia». «Ciao Carlo, non me lo dovevi fare!», ha cinguettato invece Ezio Greggio. E un saluto affettuoso è arrivato anche da un simbolo della sua Roma, Francesco Totti: «Grazie per i tuoi film, per le tante risate, per la tua amicizia e il tuo immenso amore per la Roma».(M. Gre.)