Da Veltroni alla Carfagna i politici con le attiviste

Una condanna bipartisan per dire no allo sfratto della Casa delle Donne. Dal Pd a Fi tutti uniti per attaccare il Campidoglio che vuole cambiare le regole sull'affitto dei locali che ospitano l'associazione.«Per decenni la Casa internazionale delle donne è stata un riferimento per la coscienza civile della città. Generazioni di donne hanno vissuto lì la battaglia politica per affermare i propri diritti e hanno fatto della Casà un luogo di ricerca culturale aperta. Non deve chiudere». Lo scrive su Twitter l'ex sindaco di Roma, Walter Veltroni.«L'accanimento della Giunta Raggi contro la stessa esistenza della Casa internazionale delle Donne ha dell'incredibile se non fosse di estrema gravità - tuona Monica Cirinnà - Ricordo bene, quando ero consigliera comunale a Roma, la fatica e l'impegno che impiegammo per dare una sede stabile e una struttura solida a questa fondamentale esperienza che racchiude in sè la storia del movimento femminista romano e non, oltre a fornire servizi, tutela ed assistenza».«Voglio unire la mia voce a quella di chi in queste ore chiede che sia salvaguardata nella sua autenticità l'esperienza della casa Internazionale delle Donne di Roma, contro la quale è stata presentata e approvata una mozione in consiglio comunale a Roma - afferma Mara Carfagna, di Fi - in una città dove degrado, insicurezza, disservizi e solitudine minacciano ogni giorno di più la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini, mi sembra grave che si voglia colpire o snaturare uno spazio storico e libero di incontro, aggregazione e cultura. La Casa Internazionale offre rifugio e servizi alle donne in difficoltà».(C. Pas.)