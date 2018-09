Da Van Gogh a Bruni Tedeschi i film di Venezia invadono Roma

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Torna, con 40 titoli suddivisi in 7 giornate di programmazione e in 10 sale romane, l'appuntamento Da Venezia a Roma, che propone agli appassionati, in anteprima dal 13 al 19 settembre, i migliori film della 75° edizione della Mostra di Venezia, appena conclusa. Nei cinema Adriano, Eden, Giulio Cesare, Intrastevere, Barberini, Savoy, Caravaggio, Farnese, Quattro Fontane e Greenwich saranno dunque presentati in versione originale con sottotitoli in italiano molti film selezionati dal concorso ufficiale di Venezia75, ma anche da Orizzonti, Sconfini e delle sezioni Giornate degli Autori e Settimana della Critica. Tra questi Doubles vies di Olivier Assayas, il thriller argentino Acusada, il ritratto di Van Gogh firmato da Julian Schnabel con At Eternity's Gate (che è valso la Coppa Volpi al protagonista Willem Dafoe, foto), Les Estivants di Valeria Bruni Tedeschi, Una storia senza nome di Roberto Andò, con Micaela Ramazzotti e Alessandro Gassmann, e Joy di Sudabeh Mortezai, vincitore del Label Europa Cinemas. (M. Gre.)