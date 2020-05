Da un lato c'è il Campidoglio che non vuole incentivare l'uso del mezzo privato, dall'altro ci sono tanti romani che mai come stavolta hanno scelto l'auto per evitare contatti stretti almeno in questa prima parte della Fase 2. Senza contare che il trasporto pubblico ora deve avere una capienza massima del 50% di quella normale quindi si rischia di non riuscire a prendere l'autobus o la metro con gravi ritardi. Inevitabili, già da ieri, le proteste: «Dobbiamo tornare a lavorare denuncia un'impiegata con l'auto parcheggiata lungo via Appia - e gli autobus fanno salire poche persone, almeno per questi primi giorni ci lasciassero parcheggiare senza dover pagare il posto. Siamo già tutti in difficoltà, per poche ore di lavoro devo pagare anche le strisce blu?». Bufera anche in Campidoglio: la Lega, che porterà la questione oggi in Consiglio comunale, parla di colpo basso e il gruppo Pd chiede di spospendere il pagamento per tutto maggio. (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

