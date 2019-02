Da Tor Bella Monaca al Nomentano L'asfalto è a pezzi: allarme rosso

Mercoledì 6 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Simone PieriniAllarme sulle strade di Roma che appaiono come la superficie lunare, con crateri in ogni angolo della città. Ed è boom di incidenti. I cittadini, esasperati, denunciando ironizzando lo stato del manto stradale invaso dalle buche. Emblematica è l'immagine pubblicata su Facebook da Valerio Giglietti, proprietario di Biffi, bar e bistrot sulla circonvallazione Ostiense, che pesca dentro una buca completamente allagata.«Il nostro messaggio è stato recepito nel migliore dei modi. Siamo nella città dove tutto è lasciato al caso e dove veniamo abbandonati a noi stessi», scrive Giglietti rivolgendo poi tutta la sua rabbia nei confronti della sindaca Virginia Raggi. Lì come in tante altre zone, da Tor Bella Monaca al Nomentano, in molti sono andati incontro a forature e cerchi incrinati. Su Tor Bella Monaca in particolare la situazione è tra le peggiori e in tanti trovano paragoni forti: «Sembra Beirut», dicono. Su via Cassia, a nord della Capitale, sono state riscontrate addirittura 38 voragini in 200 metri. Pesante anche lo stato di via Flaminia, dove le auto sono costrette a fare zig zag per evitare danni e pericoli peggiori, mettendo a serio rischio la propria e altrui incolumità. Ad alcuni è andata peggio, con incidenti e tamponamenti che si sono sommati tra loro in poche ore. Difficile, quasi impossibile, evitarle. Un campo minato anche via Cristoforo Colombo e circonvallazione Clodia fino a via Leone XIII passando per piazza Pio XI.Disastroso il manto del quartiere Balduina, dove sono velocemente riemerse le buche che da diversi anni la contraddistinguono. «Dopo gli acquazzoni le strade della capitale sono aggravate da ulteriori pericoli da buche e fessurazioni. Un colabrodo annunciato dopo ogni temporale. Le toppe di asfalto sono saltate e le strade sono disseminate di zolle di catrame. Mai come in questo caso potremmo dire che la manutenzione stradale fa acqua da tutte le parti. Le #stradenuove della sindaca Raggi mettono a rischio l'incolumità degli automobilisti e dei centauri». Così in una nota la consigliera capitolina Ilaria Piccolo del Partito Democratico. Nel frattempo, dichiara la sindaca Raggi «prosegue il progetto Mi Riscatto per Roma. 24 detenuti di Rebibbia impegnati in interventi di manutenzione urbana a Torre Spaccata - scrive su Facebook - L'iniziativa è frutto dell'accordo tra Campidoglio e Ministero della Giustizia, con il supporto di Autostrade per l'Italia che ha fornito la strumentazione necessaria».riproduzione riservata ®