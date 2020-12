Da Spelacchio a piazza Navona: luminarie show

Giochi di luci e il tradizionale Albero in primo piano, così la magia del Natale ieri ha illuminato Roma. La sindaca Raggi ha acceso l'ormai celebre Spelacchio, da piazza Venezia, a cui ha fatto seguito una bellissima via del Corso, dopo le luminarie di via Condotti, via Margutta e via del Babuino. Un suggestivo gioco di luci, firmato Acea, illumina anche piazza Navona, con una Fontana dei Fiumi da togliere il fiato. Tradizioni rispettate, dunque, nonostante l'emergenza sanitaria, anche per la Festa dell'Immacolata: ieri mattina infatti papa Francesco si è recato a pregare in solitaria sotto la statua di piazza Mignanelli, avendo dovuto cancellare la visita di rito nel pomeriggio. Anche lo shopping prenatalizio è partito, senza assembramenti sia per i controlli sia per il maltempo.(L. Loi.)



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA