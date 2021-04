Da sempre ritenuto un eroe, Frate Emanuele Stablum ora sarà Venerabile. A stabilirlo è stato Papa Francesco con un decreto. La Congregazione per le Cause dei Santi infatti, dopo anni di documentazione, ha riconosciuto l'eroicità delle virtù del primo medico religioso dell'Idi, l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata. Il Frate prestava infatti assistenza nello storico ospedale romano per la dermatologia quando, negli anni terribili della deportazione tra il 1943 e il 1944 , aprì le porte del nosocomio ai perseguitati dai nazisti. Così facendo salvò la vita ad un centinaio di rifugiati, tra questi 52 ebrei furono salvati dalla Shoah, insieme a perseguitati politici e ad altri invisi al regime. Ricorda Padre Giuseppe Pusceddu: «Abbiamo organizzato una mostra che ricordi, per punti essenziali, il percorso del Venerabile». (L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 05:01

