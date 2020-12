Da Schifano ai monili etruschi Il boss in aula per le opere d'arte

Emilio Orlando

Un processo in gran segreto. Lontano dalle luci di Mafia Capitale Massimo Carminati si è presentato ancora alla sbarra. Il cecato è accusato detenzione illegale di materiale archeologico. La vena artistica del protagonista principale del Mondo di Mezzo, status symbol di una certa criminalità di spessore lo ha tradito. Quadri di inestimabile valore degli artisti Mimmo Rotella, Mario Schifano rappresentante del Pop Art italiana ed europea insieme ad una collezione vennero sequestrati dai carabinieri nella villa di Carminati a Sacrofano nel 2016 una pinacoteca ed piccolo museo di beni archeologici etruschi e romani per un valore stimato di 10 milioni di euro.

Lunedì scorso, nell'aula 28 del tribunale penale di piazzale Clodio, davanti al giudice monocratico della X sezione ed al pubblico ministero Mauro Masnaghetti, si è celebrata la prima udienza del processo che vede imputato l'ex Nar. La prossima udienza si terrà il 22 febbraio. L'accusa è quella del reato contemplato all'articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che prevede nel massimo la pena di tre anni di reclusione. Il valore delle opere che, gli vennero sequestrate è stato stabilito da una perizia giurata redatta all'epoca dalla consulente della procura Isabella Quattrocchi. La stima è basata sulle 66 opere autentiche e sulle altre 29 considerate falsi d'autore.

A Carminati viene contestata anche la mancanza comunicazione al Ministero per i Beni Culturali ed alla Soprintendenza dei reperti posseduti. A breve i giudici della prima sezione della Corte d'Appello, dopo la sentenza della Cassazione che ha fatto decadere per tutti i condannati nel processo mondo di mezzo l'associazione mafiosa, dovranno ridefinire le condanne per Carminati e per gli altri imputati, tra i quali Riccardo Brugia, l'ex consigliere regionale Luca Gramazio e l'ex amministratore di Ama Franco Panzironi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 05:01

