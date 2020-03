Da Prati a Spinaceto in moto tra strade deserte e paura

Lorenzo Capezzuoli

Silenzio. La cosa che più colpisce di questa Roma in allerta è la mancanza di rumori: motorini, auto, bus, pedoni, clacson. Nulla. Per le strade ci sono talmente poche auto che puoi fermarti in mezzo alla strada, per immortalare il silenzio che ti circonda. Un viaggo in moto diventa un tour nella paura da contagio per il Coronavirus.

PRATI VUOTI

Anche l'affollata via Cola di Rienzo si acquieta, sono davvero poche le persone che si incontrano sui marciapiedi, davanti ai negozi deserti. Molti dei pedoni indossano mascherine di vario tipo, chi non è riuscito a procurarsene una ha il viso parzialmente coperto da sciarpe e scialli. Gli unici veri assembramenti che si incontrano sono davanti ai supermercati e alle farmacie: a metà mattina davanti a quella di piazza Cola di Rienzo la coda per entrare ad acquistare i medicinali è lunga tutto un isolato. Avvicinandosi poi verso il Vaticano, sono davvero pochissimi i turisti che si avventurano per le vie di Borgo o in piazza San Pietro. Nemmeno la bellezza del Cupolone batte la paura del Coronavirus.

PIAZZE DESERTE

Neanche l'Altare della Patria ha più appeal per i turisti: i sampietrini, solitamente animati da migliaia di persone, non emettono nessun rumore. E le auto, sempre alla ricerca dello slalom fra i visitatori, passano lente. A piazza Navona, salvo qualche eccezione, i bar sono desolatamente vuoti: solo uno dei locali ha più di qualche tavolo occupato.

GP LUNGOTEVERE

Il traffico accanto al fiume, in entrambi i sensi, è praticamente assente: alcuni motorini ne approfittano, scorrazzando a zig zag fra le poche automobili che sfilano davanti a Trastevere. Addirittura si riesce a trovare parcheggio. E mentre si è fermi al semaforo, capita spesso che non attraversi neanche una persona.

EUR

Una Colombo così vuota è il sogno di ogni pendolare: mentre solitamente i genitori invadono le strade per andare a prendere i figli alle scuole, oggi il viaggio verso l'Eur è più che una passeggiata. Per alcune tratte, che di solito si percorrono in 40 minuti, oggi ne bastano 10, se non di meno. Il traffico, al tempo del Covid-19.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA