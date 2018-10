«Da Ponte Milvio al Centro via ai lavori sui marciapiedi»

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Piccoli lavori per migliorare la città. Proseguono i lavori di manutenzione dei marciapiedi in diverse zone della capitale, facendo ricorso alle contenute risorse a disposizione dell'amministrazione. Abbiamo concluso alcuni interventi in piazza di Ponte Milvio, corso Vittorio Emanuele II, via Ferdinando di Savoia, via del Teatro Marcello e piazza Risorgimento, dove sono stati ripristinati i cigli in travertino e il manto stradale in alcuni tratti che erano danneggiati e difficilmente accessibili.Continueremo con altri lavori in tutta la città, intervenendo sia con la manutenzione ordinaria che con interventi straordinari nelle situazioni più importanti». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «A piazza Adriana, per esempio, è stato ricostruito l'asfalto e allo stesso tempo sono stati sistemati i marciapiedi. Altri lavori hanno riguardato viale Ugo Ojetti, via Nomentana, via Cassia, via del Mascherino, via Aurelia Antica, Lungotevere della Vittoria, Lungotevere San Paolo e via della Magliana», conclude.