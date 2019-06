Da Piola a Nesta gli eroi della Lazialità

Eroi per un giorno è un volume che rappresenta la Lazialità nel suo più profondo senso di appartenenza. Si parla di eroi perché a elevare i calciatori a questo rango è stato il sudore che hanno versato per il bene della Lazio. Sono personaggi che hanno scritto, in tempi e modi differenti, la storia di questo glorioso club. E alcuni di loro sono finiti di diritto sulle pagine del nuovo volume dell'enciclopedia curata da Lazialità, disponibile anche in edicola. Il titolo del volume è Eroi per un giorno e la copertina la dice lunga sul contenuto: oltre a personaggi del passato come Piola, Di Canio e Nesta (foto), ci sono anche Milinkovic e Correa attuali protagonisti biancocelesti. Scrittori e giornalisti hanno raccontato i loro ricordi di questi uomini biancocelesti. (M.Lob.)

Martedì 18 Giugno 2019, 05:01

