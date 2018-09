Da Piazza Venezia la carica dei duemila

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domani pomeriggio il centro della Capitale torna ad essere proprietà del popolo dei runners. Alle 14 il via del Miglio di Roma, la corsa organizzata da ASD Atleticom sulla distanza del Miglio anglosassone (1.609,34 metri) e che si pone l'obiettivo di ripristare una storica tradizione romana come quella del Palio dei Berberi. Un miglio esatto, da correre tutto d'un fiato da Piazza Venezia a Piazza del Popolo, con circa duemila podisti al via nelle varie corse in programma. Insomma, uno scenario unico all'interno della città e che per il terzo anno consecutivo punta a nuovi record. Il Miglio di Roma è infatti la gara di atletica su strada più importante in Italia sulla distanza e ogni anno fa segnare nuovi numeri da primato. Punta di diamante di questa terza edizione Marcin Lewandowski, mezzofondista polacco che conta anche una medaglia d'oro sugli 800 metri agli europei di Barcellona nel 2010, che ha annunciato la sua presenza direttamente sui social: «Sarà l'ultima gara della mia lunga ed eccitante stagione e non vedo l'ora di poterla correre. Incrociate le dita per me, io sono pronto a dare il massimo», ha detto il polacco, che è deciso a battere il record di 3:59:15, stabilito da Filip Ingebrigsten nella passata edizione.Ma non saranno solo i professionisti a dare spettacolo. Confermata anche la formula della non competitiva, con le partenze delle batterie ogni due minuti l'una dall'altra: prima partiranno le batterie delle prove non competitive e successivamente quelle della competitiva. E poi la novità della One Mile Mind, competizione aperta alle Università di tutto il mondo. Ogni squadra sarà composta da otto elementi, di cui almeno 2 dovranno essere di sesso diverso dal resto dei componenti e un membro del team potrà essere un docente. Una sfida che sarà su strada ma che continuerà anche davanti alla lavagna, visto che dovranno presentare i propri progetti sul tema pubblicato sul sito ilmigliodiroma.com, che determinerà la classifica finale.