Da Piacenza a Pompei le foto della vergogna

Simone PieriniDal selfie ad una semplice foto, diventare icone sui social sembra ormai la mission del nuovo millennio. Farlo ad ogni costo, superando i limiti della legalità e della decenza è diventato un vanto. E il trend, purtroppo, non si ferma. Si passa dal calpestare la storia fino al violare la decenza e i diritti umani.Due i casi che ieri hanno scatenato l'ira del web e delle forze dell'ordine. A Pompei un turista belga, Nils («Un travel blogger che conta oltre 40mila follower su Instagram») si è fatto immortale in posa su una delle colonne della preziosissima Basilica degli Scavi archeologici, sorridente e ben adagiato su di essa come fosse una semplice panchina nel mezzo di un parco. Archeologi, studiosi e guide turistiche sono infuriati per la mancanza di rispetto nei confronti di un patrimonio tanto prezioso quanto fragile. «È così difficile distribuire ai visitatori con il biglietto un volantino per ricordare che Pompei non è tanto l'eccezionalità della scoperta, ma un documento della storia che va rispettato con congrui comportamenti, da esplicare con testi e vignette?», scrive su Facebook il professor Antonio De Simone, archeologo di fama internazionale, docente universitario nonché autore di molte delle importanti scoperte del sito archeologico di Pompei.Ancor più macabro (e assurdo) quanto avvenuto alla stazione di Piacenza dove un uomo si è scattato un selfie con sullo sfondo una donna appena investita da un treno e ancora riversa sui binari.Un'autentica follia immortalata dal giornalista Giorgio Lambri del quotidiano Libertà. Alla donna poi è stata amputata una gamba. Il giovane è stato bloccato dalla Polfer, identificato e costretto, non senza un po' di proteste, a cancellare le fotografie dallo smartphone. Difficile che la conseguente punizione riesca a invertire la tendenza dell'esercito che vive solo di vanto social.riproduzione riservata ®