Da Ostia a Fregene mareggiate e allagamenti

Allagamenti, rami pericolanti e disagi al traffico. Queste sono state le conseguenze del maltempo che si è abbattuto sul litorale laziale. La pioggia e il vento non hanno dato tregua alla Capitale concentrandosi soprattutto sulle coste dove in alcuni casi è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Maxi allagamenti si sono riscontrati da via Isole del Capoverde a via delle Baleniere.

Impraticabile anche la pista ciclabile sul lungomare, inagibile dopo le prime copiose piogge nonostante la recente inaugurazione. A Ostia si è sfiorata la tragedia dopo che un'imbarcazione da diporto, di 10,50 metri, è finita contro la scogliera a ridosso del Faro Verde del porto turistico. La barca stava tentando di uscire dal porto, nonostante le condizioni meteomarine avverse, ma è rimasta in balia delle onde, registrate fino a 4 metri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Settembre 2020, 05:01

