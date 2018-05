Da Ostia a Fiumicino, traffico in tilt

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Traffico impazzito su via dell'aeroporto dove ieri mattina in pieno orario di punta sono iniziati i lavori per il nuovo Ponte della Scafa. Alle 8 del mattino, sul ponte che collega tutta la zona di Ostia a Fiumicino è stata ristretta la carreggiata e istituito il senso unico alternato.Risultato: fino a 2 ore e 15 minuti per raggiungere il Campidoglio da Casal Palocco, e ancora oltre 2 ore per andare da Ostia a Fiumicino, oltre a chi ha perso il volo e ore di lavoro.E non è andata meglio per chi ha scelto strade alternative. Dalla Cristoforo Colombo, a via Ostiense, alla via del Mare, tutte le arterie sono rimaste paralizzate, con code chilometriche e i cittadini intrappolati nelle auto.Per questo, come richiesto dal Comune di Fiumicino, si cambia: non si lavora più dalle 8 alle 18 ma dalle 21 alle 5.30 del mattino.Proprio in questi giorni dovrebbe chiudere il cantiere sulla via del Mare, dopo due anni di lavori. (F. Sci)riproduzione riservata ®