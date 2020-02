Da oltre 50 anni, in zona Marghera Casa Lucia accoglie milanesi e turisti con un ricco menu che spazia dalla tradizione alla cucina gourmet, in un ambiente caldo e conviviale che attrae una clientela variegata alla ricerca di ottimi piatti serviti fino all'una di notte. Una peculiarità che, abbinata alla qualità degli ingredienti e alla cantina ben selezionata, ne decreta il meritato successo. Tra i primi più gettonati gli spaghetti chitarra con pomodori datterini, fiori di zucca e ricottina di bufala, gli spaghetti aglio, olio, peperoncino e cruditè di gamberi rossi e il risotto alla milanese. Tra i secondi, le tagliate (tra cui quella con zola, cipolla caramellata e senape), la costoletta alla milanese, il vitello tonnato al galletto al mattone, e tante proposte alla brace come la fiorentina di Fassona, la Chateaubriand, le costolettine di agnello, i filetti o l'hamburger della casa servito all'occhio di bue con bacon.

Casa Lucia - Milano, via Carlo Ravizza 2 - tel. 02/49.86.691 - sempre aperto - costo medio 45 euro.(C.Bur.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 05:01

