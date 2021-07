Da oggi onde torride dal Sahara, si rischia un'altra emergenza

Lorena Loiacono

Un'impennata delle temperature che fa salire anche l'allerta per le persone più a rischio, dagli anziani ai cardiopatici. Roma finisce nella morsa dell'afa: domani infatti il termometro sale e supera i 36 gradi, tanto da far scattare l'allerta più alta.

ALLARME DI FUOCO Il bollettino del Dipartimento di epidemiologia del servizio sanitario regionale del Lazio, per la prevenzione delle ondate di calore dice che oggi l'allerta è passata al livello ( in una scala da zero a 3) e domani raggiungerà il livello 2. Vale a dire che i romani avvertiranno temperature elevate che possono avere effetti negativi sulla salute nella popolazione. Previsti per domani ben 27° già alle 8 di mattina e 34° alle 14 circa, con oltre 36° percepiti. In questa situazione vengono allertati i servizi sanitari e sociali per monitorare le persone che potrebbero risentire di più del caldo e che vivono sole.

BOTTIGLIE D'ACQUA Prima della pandemia, con il gran caldo, la Protezione civile distribuiva le bottigliette di acqua fresca nei punti di maggiore concentrazione: come la fila di visitatori fuori ai Musei Vaticani. Oggi invece quelle file di turisti sono solo un ricordo, quindi l'assistenza si sposta tra le persone in attesa del vaccino anti Covid: nei maggiori hub, dove si fa la fila all'esterno, verranno infatti distribuite bottigliette di acqua fresca per evitare malori.

SOS ANZIANI L'allarme riguarda soprattutto le persone anziane e sole: la Comunità di Sant'Egidio lancia l'appello per non lasciare solo nessuno e mantiene sempre attivo il programma Viva gli Anziani!. Per le persone a rischio, sia anziani sia con malattie cardiache, come spiega la Federazione dei medici di base, è fondamentale idratarsi continuamente bevendo acqua, mangiando frutta e verdure fresche ed evitando di esporsi alle temperature più elevate.

