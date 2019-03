Da oggi in Procura i dirigenti Atac

Partono gli interrogatori in Procura, da piazzale Clodio vogliono vederci chiaro sulla manutenzione degli impianti delle fermate della metropolitana di Roma, chiuse per guasto. Da una parte vanno valutate le responsabilità sui guasti, dall'altra vanno quantificati i danni per una buona fetta di romani e turisti rimasti a piedi. E così, mentre la Capitale assiste a un rimpallo di colpe tra il Campidoglio, Atac, chi ha fornito le scale mobili e chi le deve tenere in funzione, la stazione di Repubblica resta sotto sequestro e per i giudici potrebbe esserci più di una responsabilità su quanto accaduto il 23 ottobre scorso, quando una scala mobile venne giù portandosi dietro decine di tifosi del Cska Mosca, in città per una partita di Champions League contro la Roma.

Tanti guasti, dovuti presumibilmente a una scarsa manutenzione portata avanti in maniera decisamente ridotta rispetto al dovuto. Un taglio sugli interventi che, quindi, potrebbe aver portato un forte risparmio sulla spesa investita per i controlli. La Procura di Roma dovrà quindi valutare come e quanti fondi sono venuti a mancare dalla manutenzione ordinaria. Ma non solo, sulla stessa pista ci sono anche i vertici del ministero delle infrastrutture che hanno chiesto all'Ustif, l'Ufficio speciale trasporti a impianti fissi, una relazione dettagliata e urgente sulle condizioni degli impianti delle metro per capire se gli interventi di manutenzione sono stati fatti o sono semplicemente rimasti sulla carta. I controlli verranno effettuati da Atac e, nel caso venissero riscontrate alte criticità, il Mit dovrà procedere con nuove chiusure. Senza impianti a norma di sicurezza, ci si ferma.(L. Loi.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA